النصر يفتقد الأسماء البارزة في ليلة “اللقاء الصعب”

بمعنويات عالية يلتقي فريق النصر مضيفه الرجاء المغربي لحساب إياب الدور الإثنين والثلاثين من أبطال أفريقيا في ملعب محمد الخامس سعيا منه لتحقيق نتيجة إيجابية بعد خسارته ذهابا بثلاثة أهداف مقابل هدف.

النصر وبحسب تصريحات مساعد المدرب علاء نجم لـ218 سيحاول الظهور بمظهر مشرف خاصة أن الفريق ليس لديه ما يخسره فحظوظه تبدو ضعيفة في بلوغ الدور المقبل من المسابقة الأفريقية.

الفريق سيفتقد جهود مجموعة من لاعبيه البارزين مثل خالد مجدي وأسامة البدوي وعبدالله بلعم وصدام الورفلي وسعد اجبارة وفراس شليق ما يعني أن محمد الككلي سيختار العديد من الوجوه الشابة للدخول بشكل أساسي في هذا اللقاء الصعب.

وفي حالة الخروج سينتقل النصر رسميا لتمثيل ليبيا في الكونفدرالية من بوابة الدور الإثنين والثلاثين مكرر.

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