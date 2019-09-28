الاتحاد يواجه أكادير المغربي بآمال التأهل

في ملعب أدرار يطمح الجمهور الليبي لأن يرى الاتحاد متأهلا للدور 32 مكرر من الكونفدرالية حينما يحل ضيفا في مباراة الإياب أمام حسنية أكادير لتحقيق نتيجة الفوز أو تسجيل تعادل إيجابي لأكثر من هدف.

مباراة الذهاب التي أقيمت بملعب الطيب المهيري انتهت بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف لمثله حيث جاء هدف الاتحاد بواسطة مدافعه المعصتم صبو الذي يتقدم تشكيلة مباراة الإياب.

مرة أخرى سيغيب مهاجم الاتحاد محمد زعبية عن لقاء الإياب رفقة زميله عبدالعاطي العباسي والإشكالية الإدارية التي حدثت بين اللاعب وإدارة النادي لم تحل حيث سيعتمد المدرب أسامة الحمادي على سالم روما وأكرم الزوي كخطة بديلة في خط الهجوم لضمان تسجيل النتيجة المرجوة التي ستجعل فريق الاتحاد يتأهل للدور المقبل من المنافسة الأفريقية.

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