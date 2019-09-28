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الاتحاد يواجه أكادير المغربي بآمال التأهل

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

في ملعب أدرار يطمح الجمهور الليبي لأن يرى الاتحاد متأهلا للدور 32 مكرر من الكونفدرالية حينما يحل ضيفا في مباراة الإياب أمام حسنية أكادير لتحقيق نتيجة الفوز أو تسجيل تعادل إيجابي لأكثر من هدف.

مباراة الذهاب التي أقيمت بملعب الطيب المهيري انتهت بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف لمثله حيث جاء هدف الاتحاد بواسطة مدافعه المعصتم صبو الذي يتقدم تشكيلة مباراة الإياب.

مرة أخرى سيغيب مهاجم الاتحاد محمد زعبية عن لقاء الإياب رفقة زميله عبدالعاطي العباسي والإشكالية الإدارية التي حدثت بين اللاعب وإدارة النادي لم تحل حيث سيعتمد المدرب أسامة الحمادي على سالم روما وأكرم الزوي كخطة بديلة في خط الهجوم لضمان تسجيل النتيجة المرجوة التي ستجعل فريق الاتحاد يتأهل للدور المقبل من المنافسة الأفريقية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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