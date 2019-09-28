الأهلي الليبي يودع البطولة العربية بعد تفوقه على الإسماعيلي

المنستير 28 سبتمبر 2019 ( وال ) – ودعْ فريق الأهلي الليبي منافسات البطولة العربية للأندية، عقب تفوقه على الإسماعيلي المصري بنتيجة هدف دون رد، وذلك لحساب إياب دور الـ 32 من بطولة الملك محمد السادس للأندية الأبطال.

المباراة التي جرت أمس الجمعة, على أرضية ملعب مصطفي الجنات بالمنستير توسطها الحكم التونسي “هيثم قيراط ” لم يقدم الفريقان فيها مستويات قوية ولا خطورة تذكر على المرميين.

مانديلا والكرة الأخطر:

منذ صافرة البداية حاول المهاجم المصري “وجيه عبد الحكيم ” مفاجأة الأهلي بهدف السبق لكن يقضه الحارس “عبد الجواد رزق ” حالت دون دخول الكرة الشباك، رد عليه الأهلي بضربة حرة مباشرة نفذها ” سفيان بن عمران ” عند الدقيقة ( 3 ) أبعدها الحارس “محمد فوزي ” عن مرماه بطريقة رائعة.

الكرة الأخطر في الشوط الأول كانت في الدقيقة ( 8 ) عندما أضاع لاعب ارتكاز الأهلي ” محمد مانديلا ” كرة سددها وسط دربكة في خط دفاع الإسماعيلي، حارماً الحارس ” محمد فوزي ” الأهلي من التسجيل.

تصحيح خطأ المدافع:

ومع مطلع الدقيقة ( 13 ) أضاع المهاجم المصري ” وجيه عبد الحكيم ” بعد مواجهته للحارس “عبد الجواد رزق “، في انفراد تام من الجهة اليسرى ، وفي الدقيقة ( 37 ) عاد ” وجيه عبد الحكيم ” الأكثر خطورة ليسدد كرة قوية مبعدها أيضاً “عبد الجواد رزق ” إلى ركنية، لينتهي بذلك الشوط الأول على واقع التعادل السلبي.

الحصة الثانية من المباراة ظل الأداء كما هو عليه، ولم نشهد تحسن على مستوى الفريقين خاصة في خط المهاجمة، ومع مرور الدقيقة ( 50 ) صحح الحارس “محمد فوزي ” خطأ زميله المدافع ” محمد مجدي ” متدخلاً أمام المهاجم “جبريل مرسال ” في مشهد حالة انفراد.

ولم يستغل البديل ” عبد الله العرفي ” عرضية “أبوبكر بوعقيلة ” عندما سدد كرة داخل منطقة الجزاء لتمر الكرة بعيداً عن مرمى الحارس ” محمد فوزي ” وذلك عند الدقيقة ( 51 ), وفي الدقيقة ( 59 ) أبعد الحارس ” عبد الجواد رزق ” رأسية اللاعب ( محمد الشامي إلى ركنية.

التأخير في التسجيل:

مرت الدقائق المتبقية هجمة هنا وأخرى هناك ، فحاول كلا الفريقان الوصول إلى شباك الأخر، في المقبل لم يفلح في تلك الدقائق كلاهما في هز شباك خصمه، الدقيقة ( 84 ) جاءت بالجديد ومن ركنية نفذها ” إبراهيم بودبوس ” نجح الظهير الأيمن المتقدم ” أبوبكر بوعقيلة “وبضربة رأسية ماكرة تسجيل الهدف الوحيد بالمباراة .

زادت صيحات جماهير الأهلي في المدرجات على أمل تسجيل الهدف الثاني، حيث تقدم كل اللاعبين إلى منطقة خطر الإسماعيلي ، فالضيف نظم خطوطه الثلاثة وعرف كيف يجاري خصمه الأهلي منهياً المباراة بهدف وحيد ومتأهلان بذلك للدور الـ 16 من البطولة العربية، ومستفيداً من فوزه في لقاء الذهاب بالإسماعيلية بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين. ( وال – المنستير ) س أ / ر س

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