اخبار الرياضة

بن علي يتألق أمام فريقه السابق

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قاد نجم المنتخب الوطني أحمد بن علي فريقه كروتوني لتحقيق فوز كبير على مضيفه بيسكارا بثلاثة أهداف دون مقابل ضمن الجولة الثانية من دوري الدرجة الثانية الإيطالي .

وسجل بن علي هدفين افتتحهما في الدقيقة السابعة عشرة، ليعود في الشوط الثاني ويحرز الثنائية في الدقيقة السادسة والخمسين وقدم مباراة كبيرة أمام جمهور فريقه السابق بيسكارا ليساهم بشكل كبير في ارتقاء فريقه إلى المركز الثالث في ترتيب البطولة بإحدى عشرة نقطة .

ليتقدم كروتوني من المركز الثامن في الترتيب فيما تراجع بيسكارا للمرتبة الثانية عشرة في جدول ترتيب الدرجة الثانية بسبع نقاط.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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