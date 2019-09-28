بن علي يتألق أمام فريقه السابق

قاد نجم المنتخب الوطني أحمد بن علي فريقه كروتوني لتحقيق فوز كبير على مضيفه بيسكارا بثلاثة أهداف دون مقابل ضمن الجولة الثانية من دوري الدرجة الثانية الإيطالي .

وسجل بن علي هدفين افتتحهما في الدقيقة السابعة عشرة، ليعود في الشوط الثاني ويحرز الثنائية في الدقيقة السادسة والخمسين وقدم مباراة كبيرة أمام جمهور فريقه السابق بيسكارا ليساهم بشكل كبير في ارتقاء فريقه إلى المركز الثالث في ترتيب البطولة بإحدى عشرة نقطة .

ليتقدم كروتوني من المركز الثامن في الترتيب فيما تراجع بيسكارا للمرتبة الثانية عشرة في جدول ترتيب الدرجة الثانية بسبع نقاط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية