“الغواصات الصفراء” تكتسح ريال بيتيس

اكتسح فياريال ضيفه ريال بيتيس بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن الجولة السابعة من الدوري الإسباني على ملعب لاسيراميكا .

وافتتح صاحب الأرض مهرجان الأهداف عن طريق مهاجمه الكاميروني كارل إكامبي في الدقيقة التاسعة والثلاثين، لكن بتيس عدل النتيجة في الدقيقة الثامنة والأربعين عن طريق الظهير البرازيلي إيميرسون، بعدها تقدم الإسباني سانتي كازورلا من علامة الجزاء، ليعود إكامبي ويسجل الهدف الثالث في الدقيقة السادسة والسبعين، قبل أن يسجل جيرارد مورينو الهدف الرابع ويختتم النيجيري صامويل تشوكويزي خماسية الغواصات الصفراء في الوقت بدل الضائع.

ورفع فياريال رصيده بعد هذا الفوز إلى إحدى عشرة نقطة ليصبح في المركز السادس مؤقتا فيما توقف رصيد بيتيس عند ثماني نقاط.

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