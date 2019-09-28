السيتي في مواجهة مرتقبة أمام إيفرتون

يستضيف ملعب جوديسون بارك بمدينة ليفربول مواجهة مرتقبة حين يرحل صاحب المركز الثاني مانشستر سيتي لمواجهة إيفرتون في الأسبوع السابع من البريمرليغ .

ويدخل مانشستر سيتي إلى المباراة وكله أمل بمواصلة انتصاراته بعد الفوز الكبير الأسبوع الماضي على ملعبه أمام واتفورد بثمانية أهداف دون رد، لكن الفريق يعي جيدا بأن أي تعثر جديد سيبعده عن ليفربول صاحب الصدارة والذي يبتعد عنه بخمس نقاط.

في حين يأمل إيفرتون محو خيبته الأخيرة أمام شيفيلد يونايتد بهدفين نظيفين على ملعبه حيث سيدخل أبناء المدرب البرتغالي ماركو سيلفا المباراة وهم في المركز الرابع عشر في الترتيب برصيد سبع نقاط .

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