الفروسية الليبية تحصد القلائد ببطولة الكرم الدولية

تألق جديد للفروسية الليبية ضمن مشاركتها في بطولة الكرم الدولية للفروسية والتي تستضيفها تونس في الفترة من السادس والعشرين حتى نهاية الشهر الجاري.

وحصد الفارس رامي الأمين ذهبية سباق أخطاء وزمن التي وصل ارتفاع حواجزها إلى مئة وعشرة إلى مئة وخمسة عشر سنتمترا حيث سجل ستة وأربعين ثانية وتسعة وثلاثين جزءا من الثانية .

فيما تمكن الفارس عبد الجواد عبد الحميد من إهداء ليبيا الميدالية البرونزية بزمن قدره اثنتين وخمسين ثانية وثمانية وأربعين جزءا من الثانية في ارتفاع الحواجز لمئة وخمسة وعشرين سنتيمترا فيما احتل الفارس محمد النعاس المرتبة الرابعة.

وفي الجولة الثالثة جاء الفارس رامي الأمين خامسا فيما حل مهند السنوسي في المرتبة السادسة .

وتضم البعثة الليبية أربعة عشر فارسا وستة عشر جوادا وتمكنوا من حصد قلائد ملونة زادت التألق الليبي في رياضة تعتبر من بين الأهم محليا .

وتعتبر مشاركة الليبية ناجحة في بطولة الكرم والتي ستتواصل لمدة خمسة أيام بالأراضي التونسية.

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