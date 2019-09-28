رغم فوزه الأهلي بنغازي يغادر البطولة العربية

المنستير-العنوان

غادر الأهلي بنغازي رسميا منافسات البطولة العربية للأندية كأس محمد السادس، رغم فوزه على الإسماعيلي المصري بهدف دون رد ضمن إياب دور الـ 32 للبطولة.

ورغم فوز الأهلي بهدف لاعبه أبوبكر بوعقيلة إلا أن الفريق المصري استفاد من نتيجة مباراة الذهاب والتي انتهت لصالحه بـ4 أهداف لهدفين ليضمن بالتالي وجوده في دور 16 للبطولة العربية.

في حين قدم ممثل ليبيا الأهلي بنغازي أداء كبيرا في مباراة الإياب التي احتضنها ملعب مصطفى بن جنات في مدينة المنستير التونسية واستطاع تهديد شباك الإسماعيلي في أكثر من مناسبة ولكن الحظ لم يبتسم له سوى في الدقيقة 84 عندما حول أبوبكر بوعقيلة الكرة الركنية إلى هدف أول لصالح الأهلي بنغازي ليكثف بعدها الأهلي من هجماته دون جدوى لينتهي اللقاء بفوز الأهلي بهدف دون رد.

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