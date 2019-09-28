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برشلونة يمدد عقد مهاجمه كارليس بيريز

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن برشلونة الإسباني تمديد عقد مهاجمه الشاب كارليس بيريز والذي يشارك مع الفريق الأول منذ انطلاق الموسم بسبب تراكم الإصابات.

وجدد النادي الكاتالوني عقد اللاعب الشاب والذي يمثل الفريق الثاني لبرشلونة حتى يونيو من عام ألفين واثنين وعشرين، حيث كشفت إدارة برشلونة برئاسة خوسيه بارتوميو عن قيمة الشرط الجزائي في العقد الجديد للاعب الشاب والبالغ مئة مليون يورو .

وتمكن بيريز من تسجيل هدف هذا الموسم في مرمى ريال بيتيس ضمن الأسبوع الثاني من الليغا ليعتمد عليه المدرب إرنيستو فالفيردي في ظل غياب بعض ركائز خط الهجوم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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