أتلتيكو يلتقي الريال في “ديربي مدريد المتوهج”

يلتقي أتلتيكو مدريد وريال مدريد في قمة الأسبوع السابع من الدوري الإسباني والتي سيحتضنها ملعب واندا ميتروبوليتانو .

وجاءت مواجهة ديربي العاصمة الإسبانية مدريد هذا الموسم في وقت مبكر من عمر الليغا، فالفريقان ما يزالان يرسمان الطريق لهوية الموسم الكروي.

وسيكون على أتلتيكو مدريد المستضيف للمواجهة على ملعبه تحقيق الفوز في حال وضع الضغط على كل فرق الليغا بعد مرور سبع جولات من انطلاقتها، فالفوز في الديربي لا يعني السطوة حتى موقعة الإياب على العاصمة مدريد لكنها تعني وصول الفريق للصدارة بعد فقدانه خمس نقاط من أصل ست مباريات، لكن المدرب دييغو سيميوني يراهن على أوراقه الهجومية بقيادة دييغو كوستا والشاب جواو فيليكس لكنه سيفتقد لجهود ألفارو موراتا بسبب الإيقاف بعد الطرد في المباراة الأخيرة أمام مايوركا قبل أيام .

ومن الجهة الأخرى فوضع ريال مدريد يعد أفضل بعد تحقيقه انتصارين متتاليين في الليغا بعد كبوة سان جيرمان في دوري الأبطال ، فالفريق الملكي أحكم قبضته على صدارة الليغا الأيام الماضية بفضل مهاجميه البرازيليين فينيسيوس جونيور ورودريغو.

ويحاول الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد إبعاد الضغط عن لاعبيه بعد الفترة الكارثية، فسيجد دعما كبيرا حال تحقيق الفوز في الميتروبوليتانو، فالملكي بدأ يستجمع خبرته لكن خصما بقيمة الروخي بلانكوس سيضع مسار الديربي مجهولا، في قمة ستكون الأولى في الليغا منذ انطلاق الموسم.

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