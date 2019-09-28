نادي الهاني بالرقيبة يعاني التهميش منذ تأسيسه

يحاول نادي الهاني بالرقيبة في بلدية بنت بية منذ فترة طويلة توفير بيئة رياضية مناسبة للشباب خاصة أنه تحصل على تراتيب مُشرّفة في عدة مناسبات، لكنه لا يزال يقع تحت طائلة التهميش منذ تأسيسه في مطلع الستينيات.

علاوة عن تمكنه من إنشاء ملعب لكرة القدم الخماسية، قام شباب النادي بصيانة مرافقه وتسوية أرضية ملاعبه بمجهودات ذاتية من أهالي البلدة، الذين استبشروا خيرا بعد تحرك هيئة الشباب والرياضة نحو الجنوب لإحياء ملاعبها من جديد، غير أن الهاني لم يحظَ بفرصة دخوله ضمن مشاريع الهيئة لتعشيب أرضيات الملاعب ويبدو بأن الحجر والغبار ستظل تلازم لاعبيه لأجل غير مسمى .

أكثر من خمسين عاما ظل نادي الهاني يمارس ألعابه الرياضية دون أن يتحصل على دعم كافٍ من جهات الاختصاص للرفع من مستوى لاعبيه محلية أسوة بالأندية الأخرى، ولكن يبدو أن إدارة النادي ستظل ساعية في تحسين مرافقه الرياضية بشكل ذاتي مالم تلتفت إليه الجهات المختصة.

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