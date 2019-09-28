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السلطات الاسترالية ترفض منح التأشيرات للمنتخب الوطني لكرة القدم المصغرة للمشاركة في كأس العالم

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / شبكة الرائد الاعلامية
شبكة الرائد الاعلامية
مصدر الخبر / شبكة الرائد الاعلامية

 أعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم المصغرة رفض  السفارة الاسترالية في القاهرة منح التأشيرات
لمنتخب ليبيا للعبة؛ للدخول إلى دولة أستراليا؛ للمشاركة في بطولة كأس العالم
المقامة على أراضيها.

 وأوضح الاتحاد، عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك، بأن
اللجنة التأسيسية للاتحاد الليبي لكرة القدم المصغرة قامت بما طلب منها؛ للحصول
على التأشيرات من فترة طويلة بالتعاون مع الهيئة العامة للشباب والرياضة، لكن
الطلب قوبل بالرفض.

يشار إلى أنه وضعت
قرعة البطولة المنتخب الليبي في المجموعة الثانية مع منتخبات السعودية والمجر
وإنجلترا، وتنطلق البطولة  في نسختها
الرابعة بمدينة بيرث الاسترالية خلال الفترة من 1 إلى 11 من أكتوبر القادم  بمشاركة 31 منتخبًا عالميًا.

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شبكة الرائد الاعلامية

شبكة الرائد الاعلامية

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