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ليفربول يتجاوز شفيلد ويحافظ على الصدارة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

واصل ليفربول سلسلة نتائجه الإيجابية في الدوري الانجليزي الممتاز بعدما حقق فوزه السابع على التوالي حينما تجاوز شيقفلد يونايتد بهدف نظيف.

وعلى أرضية ملعب برامال لين، فشل ليفربول في فك شيفرة مضيفه لينتهي الشوط الأول بنتيجة التعادل السلبي مع أفضلية واضحة للريدز، وفي الشوط الثاني عرف جروجينيو فيالندو طريق شباك شيفلد في الدقيقة الـ70 لتمر بعدها الدقائق دون أي تغيير في النتيجة لتنتهي المباراة بفوز ليفربول وليرفع بالتالي رصيده للنقطة الـ21 محافظا على صدارة البريمير ليغ، بينما تجمد رصيد شيفلد يونايتد عند ثماني نقاط في المركز العاشر.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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