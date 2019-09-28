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يوفنتوس يتجاوز سبال بثنائية نظيفة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حقق يوفنتوس فوزا مستحقا على حساب ضيفه سبال بعد أن حسم نتيجة مباراته في الجولة السادسة من الدوري الإيطالي بهدفين دون رد.

وكان اليوفي المبادر بتهديد الشباك على ملعبه وكاد ديبالا أن يفتتح النتيجة للسيدة العجوز لولا تألق حارس سبال، لكن البوسني ميراليم بيانتش استطاع الوصول لشباك الضيوف والإمضاء على الهدف الأول قبل لحظات من انتهاء الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني تمكن الدون مرستيانو رونالدو من تأكيد فوز اليوفي بهدف ثان في الدقيقة الـ78.

وبهذ الفوز يرفع يوفنتوس رصيده للنقطة الـ16 في صدارة الترتيب مؤقتا في انتظار نتيجة مباراة الإنتر هذا المساء، بينما تجمد رصيد سبال عند 3 نقاط في الترتيب ما قبل الأخير.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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