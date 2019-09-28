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انطلاق دورة حكام رفع الأثقال في طرابلس

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أقام الاتحاد العام الليبي لرفع الأثقال دورة تدريبية للحكام في القانون الدولي والقواعد الفنية لمسابقة رياضة رفع الأثقال.

واحتضنت قاعة الأكاديمية الأولمبية الرياضية في العاصمة طرابلس الدورة التدريبية التي انطلقت اليوم وستستمر حتى الأول من أكتوبر المقبل.

وتشهد الدورة التي يشرف عليها الاتحاد الليبي للعبة، مشاركة 19 حكما من مختلف مدن المنطقة الغربية، وتعتبر الثانية للمحاضر الدولي الصديق المصراتي.

وأقيمت الدورة الأولى الأسبوع الماضي في مدينة مصراتة وستكون هناك دورة ثالثة ستحتضنها مدينة بنغازي نهاية أكتوبر المقبل.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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