الاتّحاد يخفق في التّأهل  للدّور الـ 16 من كأس الكونفدرالية

أكادير 29 سبتمبر 2019 ( وال ) – أخفق فريق الاتحاد لكرة القدم في التأهل إلى الدور الـ 16 من كأس الاتحاد الأفريقي, بعدما تعادل سلبياً مع مستضيفه فريق حسنية أغادير المغربي ، وذلك ضمن منافسات إياب دور الـ 32 من كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ممثل ليبيا في الكونفدرالية دخل اللقاء الذي توسطه الحكم التونسي ( يوسف الصرايري ) أمس السبت، على أرضية ملعب أدرار بطموح اقتلاع ورقة التأهل للدور القادم، لكن الأقدار حالت دون تسجيل فريق الاتحاد لهدف يضمن له ذلك.

الحصة الأولى من المواجهة المغربية الليبية والتي شهدتها مدينة أكادير، لم تكون قوية ولا يوجد بها هجمات خطرة ، عدا رأسية المحترف الفلسطيني بفريق حسنية أغادير ( تامر سيام ) والتي ارتطمت بعارضة الحارس ( محمد الفرجاني ) وذلك عند الدقيقة ( 20 ) منتهياً بذلك الشوط الأول على واقع التعادل السلبي.

النصف الثاني من المقابلة كان الاتحاد الطرف الأفضل في معظم مجريات اللقاء، لكن كل الهجمات افتقدت إلى التركيز، ففي الدقيقة ( 47 ) سدد اللاعب ( معاذ عيسي ) كرة قوية مرت بجوار القائم الإيسر للحارس ( عبد الرحمن الحواصلي )، وظهر حارس حسنية أغادير مجدداً في الدقيقة ( 53 ) لمنع المهاجم ( سالم روما ) المنفرد والمنطلق باتجاه المرمى من تسجيل هدف محقق .

وبعد ( 10 ) دقائق من الهجمة الأخير، وبالتحديد عند الدقيقة ( 63 ) مرت كرة اللاعب ( زهير الشاوش ) لاعب حسنية أغادير برداً وسلاما على مرمى الحارس ( محمد الفرجاني ) رد عليه لاعب الاتحاد ( صهيب بن سليمان ) بكرة حرة مباشرة، ووجدت أيادي الحارس (عبد الرحمن الحواصلي ) لتعبدها إلى الركنية ، وذلك عند الدقيقة ( 65 ).

استمر الاتحاد في الاستحواذ على الكرة خاصة في منطقة وسط الملعب ، مغلقاً كل الطرق التي تؤدي إلى مرماه، ومعتمداً بذلك على تحركات المهاجمين ( سالم روما ) و ( أكرم الزوي ) اللذين حاولا كثيراً هز شباك الخصم بشتى الطرق، لكن جميع هجماتهم باءت بالفشل ، لتنتهي المباراة بتأهل حسنية أغادير إلى دور الـ 16 من الكأس الكونفدرالية، مستفيداً من تعادله في لقاء الذهاب بهدف لهدف.( وال – أكادير ) س أ / ر س

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