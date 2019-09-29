بعد تقديم أفضل المستويات… النّصر يغادر دور أبطال أفريقيا بتعادله مع الرجاء البيضاوي

الدار البيضاء 29 سبتمبر 2019 ( وال ) – فريق النصر الأول لكرة القدم دور الـ 32 من دوري أبطال أفريقيا، عقب تعادله إيجاباً مع مستضيفه فريق الرجاء البيضاوي المغربي، بنتيجة هدف لمثله ,وذلك لحساب إياب دور الـ 32 من دوري الأبطال الأفريقي.

التسلح بعامل الأرض والجمهور:

المباراة التي جرت – أمس السبت – على أرضية ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، دخلها فريق ممثل ليبيا وكله أمل ورغبة كبيرة في تعويض خسارته في لقاء الذهاب، في المقابل يعي جيداً الطاقم الفني للفريق، صعوبة المباراة خاصة أن الضيف يتسلح بعامل الأرض والجمهور.

ومنذ انطلاق صافرة البداية، وكما كان متوقعاً الرجاء البيضاوي في حالة هجوم على مرمى الحارس ( عبد الرحمن الرعيض )، والنصر في حالة حذر شديد ومحاولة كبيرة منه لمجاراة خصمه ومباغثته أمام جماهيره، والظهور بمظهر مغاير عن لقاء الذهاب الذي فقده النصر بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.

الضغط الشديد لفريق الرجاء الباحث عن هدف التقدم وزيارة شباك النصر، منحه هدف السبق، وذلك عند الدقيقة ( 8 ) بعد تسديدة قوية استقرت على يسار مرمى النصر نفذها اللاعب ( محسن متولي ) واضعاً فريق في المقدمة.

جونيور والتعديل:

النصر لم يتأثر بهدف الرجاء، بل تقدم في مشهد برهن فيه مدرب النصر على أن الفريق قادر مجاراة الكبار ، حيث تناقل لاعبو النصر الكرة كثيراً من أجل تعديل النتيجة، وعند الدقيقة ( 23 ) استفاد المهاجم الكاميروني لفريق النصر ( جونيور ) خطأ أحد مدافعي الرجاء واستقبل الكرة مراوغاً بعدها الحارس وواضعاً كرته الشباك معلناً عن هدف التعادل.

حالة الارتباك، وحالة الخوض الشديد أبعدها النصر من أمامه، وخير دليل أن الدقيقة ( 33 ) شهدت إضاعة ركلة جزاء لفريق النصر لم يفلح المهاجم ( معتز المهدي ) إيداعها الشباك، لينتهي الشوط الأول هدف في كل شبكة.

صورة حسنة وحالة ركود:

هجمات الرجاء الطرف الأفضل باللقاء في الشوط الثاني لم تتوقف، سيما أن النصر لم يقف مكتوف الأيدي بل بادله بنفس الشكل والطريقة، وكان مهاجماً في أغلب الأوقات، معطياً صورة حسنة عن أداء الفرق الليبية التي تعيش حالة ركود تام، لتستمر المباراة على هذه الوتيرة والنسق حتى أطلق الحكم صافرته بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

وبهذه النتيجة يتأهل فريق الرجاء إلى الدور الـ 16 من المسابقة الأفريقية للأبطال مستفيداً من فوزه في لقاء الذهاب الذي جرى بمصر بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، فيما انتقل النصر للعب في كأس الكونفدرالية الأفريقية. ( و ال – الدار البيضاء ) س أ / ر س

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال