النصر يغادر أبطال أفريقيا بتعادله أمام الرجاء

أخبار ليبيا24- خاص

غادر فريق النصر مسابقة دوري أبطال أفريقيا عقب تعادله أمام مضيفه الرجاء البيضاوي بهدف مقابل هدف في مباراة الإياب التي أقيمت على ملعب محمد الخامس بالمغرب، ضمن إياب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا.

الشوط الأول بدأه الرجاء بالضغط وتحصل على هدف في الدقيقة 8 عبر مهاجمه محسن متولي، واستطاع النصر تسجيل التعادل في الدقيقة 23 عن طريق المحترف الكاميروني جونيور.

كما أضاع النصر ركلة جزاء عن طريق معتز المهدي وكان فريق النصر قد خسر في الذهاب 3-1.

وبهذه النتيجه سينتقل فريق النصر للعب في كأس الاتحاد الأفريقي «الكونفدرالية».

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