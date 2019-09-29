الاتحاد يُودّع الكونفدرالية رغم أدائه المتماسك

الاتحاد يودع الكونفدرالية الإفريقية ورحلة الحمادي فيها لم يكتب لها أن تدوم طويلا بعد أن غادر فريقه منافسات البطولة في الدور الاثنين والثلاثين أمام حسنية اغادير المغربي بعد أن تعادلوا معهم ذهابا وإيابا، غير أن الفريق المغربي استفاد من تسجيل هدف خارج الديار في المباراة التي احتضنها ملعب الطيب المهيري في صفاقس والتي انتهت بهدف لمثله.

الاتحاد كان ندا قويا للحسنية على أرضه وأمام جماهيره فصفوف الاتحاد كانت متماسكة، وكان لاعبوه قريبين من هز الشباك ولكن الظروف التي تمر بها كرة القدم الليبية والتي أدت إلى توقف الدوري الممتاز كانت سببا وراء تراجع أداء اللاعبين خاصة من الناحية البدنية.

الاتحاد غادر رسميا المنافسات الإفريقية ولم تعد لديه حتى فرصة للتعويض ولكنه اليوم أيضا أصبح يمتلك فريقا قويا جله يمثل المنتخب الوطني، كما يملك مدربا شابا بشخصية قوية، قادر إن أتيحت له الامإانيات على إعادة الاتحاد إلى مكانه الطبيعي، ليعود من جديد الى الواجهة الإفريقية ويكون منافسا حقيقيا في النسخ القادمة.

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