أندية المنطقة الشرقية تبحث حلولاً لـ”الفترة الصعبة”

اجتمعت مجموعة من أندية المنطقة الشرقية في نادي السد بمدينة بنغازي لمناقشة العديد من المواضيع المهمة حول كرة القدم المحلية والفترة الصعبة التي تمر بها.

وطالبت بعض الأندية بحقها في الانتساب للجمعية العمومية ورفض سياسة التهميش والإقصاء، كما طالبت بتشكيل رابطة لأندية المنطقة الشرقية في أقرب وقت ممكن.

وعبر الاجتماع أيضا طالبت الأندية الحاضرة بعقد اجتماع جمعية عمومية طارئ لاتحاد الكرة لتوضيح العديد من الأمور العالقة، هذا وسيعقد اجتماع آخر يوم السبت المقبل بمقر نادي الأهلي بنغازي سيتم خلاله اتخاذ العديد من القرارات المصيرية التي تخص كرة القدم الليبية.

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