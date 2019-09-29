منتخب القوة البدنية يواصل تحضيراته للأفريقية

يواصل المنتخب الوطني للقوة البدنية تدريباته اليومية في مدينة بوتشفستروم بجنوب أفريقيا تحت قيادة المدرب محمود مخلوف تأهبا للمشاركة في البطولة الأفريقية.

ويسعى منتخبنا الوطني للحفاظ على لقبه القاري الذي توج به العام الماضي في المغرب عندما يقص شريط مشاركته يوم الأربعاء المقبل الموافق للثاني من أكتوبر، حيث ستشهد جنوب أفريقيا حفل الافتتاح يوم الثلاثاء المقبل على أن تنطلق المنافسات في اليوم الذي يليه.

ويبدو أن أبطال ليبيا عاقدي العزم هذه المرة على العودة بأكبر عدد من القلائد لتأكيد الهيمنة الليبية على هذه الرياضة في القارة السمراء.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية