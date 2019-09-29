اخبار الرياضة

منتخب القوة البدنية يواصل تحضيراته للأفريقية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يواصل المنتخب الوطني للقوة البدنية تدريباته اليومية في مدينة بوتشفستروم بجنوب أفريقيا تحت قيادة المدرب محمود مخلوف تأهبا للمشاركة في البطولة الأفريقية.

ويسعى منتخبنا الوطني للحفاظ على لقبه القاري الذي توج به العام الماضي في المغرب عندما يقص شريط مشاركته يوم الأربعاء المقبل الموافق للثاني من أكتوبر، حيث ستشهد جنوب أفريقيا حفل الافتتاح يوم الثلاثاء المقبل على أن تنطلق المنافسات في اليوم الذي يليه.

ويبدو أن أبطال ليبيا عاقدي العزم هذه المرة على العودة بأكبر عدد من القلائد لتأكيد الهيمنة الليبية على هذه الرياضة في القارة السمراء.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك