بايرن ميونخ يصعد لصدارة البوندسليغا

نجح بايرن ميونخ في خطف صدارة الدوري الألماني بعد فوزه خارج أرضه أمام بادربورن بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الأسبوع السادس من البوندسليغا.

وافتتح العملاق البافاري أهداف المباراة في الربع ساعة الأولى عن طريق سيرج غنابري، قبل أن يضيف البرازيلي فيليب كوتينهو الهدف الثاني في الدقيقة الخامسة والخمسين، لكن أصحاب الأرض قلصوا الفارق عن طريق كاي بروغر في الدقيقة الثامنة والستين، ليعزز هداف الدوري روبرت ليفاندوفسكي ثلاثية البايرن في الدقيقة التاسعة والثمانين، قبل أن يسجل جاميلو كولينز الهدف الثاني لبادربورن.

وصعد البايرن بهذه النتيجة إلى صدارة البوندسليغا برصيد أربع عشرة نقطة، مستفيدا من خسارة المتصدر السابق لايبزيغ في ملعبه أمام شالكة.

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