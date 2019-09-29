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بايرن ميونخ يصعد لصدارة البوندسليغا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نجح بايرن ميونخ في خطف صدارة الدوري الألماني بعد فوزه خارج أرضه أمام بادربورن بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الأسبوع السادس من البوندسليغا.

وافتتح العملاق البافاري أهداف المباراة في الربع ساعة الأولى عن طريق سيرج غنابري، قبل أن يضيف البرازيلي فيليب كوتينهو الهدف الثاني في الدقيقة الخامسة والخمسين، لكن أصحاب الأرض قلصوا الفارق عن طريق كاي بروغر في الدقيقة الثامنة والستين، ليعزز هداف الدوري روبرت ليفاندوفسكي ثلاثية البايرن في الدقيقة التاسعة والثمانين، قبل أن يسجل جاميلو كولينز الهدف الثاني لبادربورن.

وصعد البايرن بهذه النتيجة إلى صدارة البوندسليغا برصيد أربع عشرة نقطة، مستفيدا من خسارة المتصدر السابق لايبزيغ في ملعبه أمام شالكة.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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