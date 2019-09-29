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لوكير أسرع المنطلقين في تجارب روسيا الكبرى

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حقق شال لوكير سائق فريق فيراري أسرع زمن في التجارب التأهيلية الحرة لجائزة روسيا الكبرى المرحلة السادسة عشرة من بطولة العالم لسباقات السيارات على حلبة سوشي.

واستطاع لوكير تسجيل الزمن الأسرع في التجارب الحرة بدقيقة واحدة وإحدى وثلاثين ثانية وستمئة وثمانية وعشرين جزءا في الثانية، بفارق أربعة أعشار من الثانية على البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس، فيما جاء سباستيان فيتيل في المركز الثالث، والهولندي مارك فيرستابن في المرتبة الرابعة.

وأصبح لوكير أول سائق لفريق فيراري ينطلق من الصدارة في أربعة سباقات متتالية في موسم واحد منذ الأسطورة الألمانية مايكل شوماخر.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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