لوكير أسرع المنطلقين في تجارب روسيا الكبرى

حقق شال لوكير سائق فريق فيراري أسرع زمن في التجارب التأهيلية الحرة لجائزة روسيا الكبرى المرحلة السادسة عشرة من بطولة العالم لسباقات السيارات على حلبة سوشي.

واستطاع لوكير تسجيل الزمن الأسرع في التجارب الحرة بدقيقة واحدة وإحدى وثلاثين ثانية وستمئة وثمانية وعشرين جزءا في الثانية، بفارق أربعة أعشار من الثانية على البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس، فيما جاء سباستيان فيتيل في المركز الثالث، والهولندي مارك فيرستابن في المرتبة الرابعة.

وأصبح لوكير أول سائق لفريق فيراري ينطلق من الصدارة في أربعة سباقات متتالية في موسم واحد منذ الأسطورة الألمانية مايكل شوماخر.

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