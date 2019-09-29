النصر يغادر دوري الأبطال مُثقلاً بخسارة الذهاب وتعادل الإياب

في مركب محمد الخامس في الدار البيضاء حدث ماكان متوقعا فالنصر لم يستطع تجاوز الرجاء في دوري أبطال أفريقيا نظرا للهزيمة الثقيلة التي تلقاها أبناء البركة في مباراة الذهاب والتي انتهت بثلاثة أهداف لهدف.

ولكن بطل ليبيا استطاع الظهور بشكل مشرف في موقعة الإياب مساء أمس وكان قاب قوسين أو أدنى من الإطاحة بالرجاء المغربي على أرضه وبين جماهيره ورغم تقدم الرجاء بهدف مبكر عن طريق محسن متولي منذ الدقيقة التاسعة إلا أن المحترف الكاميروني جونيور عرف طريق الشباك قبل نهاية الشوط الأول ليعدل النتيجة للنصر.

في الشوط الثاني استطاع هداف دوري الأبطال في النسخة الماضية معتز المهدي الحصول على ركلة جزاء كانت من الممكن أن تحيي آمال النصر لولا تألق حارس الرجاء الذي صدها بكل براعة لتمر بعدها دقائق اللقاء دون تغيير في النتيجة.

تعادل كان لصالح الرجاء الذي حسم التأهل لدوري مجموعات أبطال إفريقيا بينما انتقل النصر للمشاركة في الدور الاثنين والثلاثين مكرر من الكونفدرالية الإفريقية.

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