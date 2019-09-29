ديربي مدريد.. فُرص نارية انتهت بالتعادل

استضاف واندا ميتروبوليتانو ديربي العاصمة مدريد للعام الثالث على التوالي بحضور قياسي وصل لأكثر من 68 ألف متفرج.

وجاء التهديد الأول من أصحاب الأرض عن طريق البرتغالي الشاب جواو فيليكس في الدقيقة الثامنة بعدما صوب بجانب القائم الأيمن للحارس كورتوا، وبدأت تحركات الريال نحو مباغتة الأتلتي بعد انطلاق البلجيكي إيدين هازارد في هجمة من الجهة اليسرى ليحاول التمرير للفرنسي بنزيما لتتوقف عند الدفاع .

وأضاع الإسباني دييجو كوستا هو الآخر فرصة التقدم بعد تمريرة الغاني توماس بارتي لكنه لم يستطع اللحاق بالكرة من أمام الدفاع، بعدها تواصلت المحاولات وكاد فيليكس أن يفتتح التسجيل بتسديدة من خارج منطقة الجزاء لكنها جانبت مرمى الميرينغي .

وشهدت نهاية الشوط الأول فرصة للريال عن طريق تسديدة توني كروس، وعرضية أتلتيكو التي أوقفها كورتوا .. شوط أول عنوانه فرص بالجملة لم تترجم إلى أهداف.

ولم يختلف الحال في بداية الشوط الثاني فيها لكن غاريث بيل أضاع أخطرها بطريقة غريبة وسط استياء من زيدان، تنوعت بعدها الفرص بين الغريمين والتركيز كان تكتيكيا من المدربين .

وجاءت الفرصة الأخطر في الديربي في الدقيقة الخامسة والسبعين برأسية الفرنسي كريم بنزيما لكنها وجدت يقظة الحارس السلوفيني يان أوبلاك، لينتهي ديربي مدريد بالتعادل دون أهداف والفارق يظل نقطة بين المتصدر الريال والملاحق أتلتيكو.

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