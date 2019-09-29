“ديربي إيطاليا” يشتعل قبل موعده

سافر النيراتزوري إلى جنوى في رحلة محفوفة بالمخاطر ليواجه سامبدوريا المتعثر في الجولات الأخيرة على ملعب لويجي فيراريس وعينه على تحقيق انتصاره السادس تواليا .

واضطر المدرب أنطونيو كونتي للزج ببعض الأسماء لإراحة البعض قبل مواجهة برشلونة منتصف الأسبوع الجاري، لم تمض تسع عشرة دقيقة حتى افتتح الإنتر أهداف المباراة بتسديدة المتألق ستيفانو سينسي بمساعدة التشيلي سانشيز، اللاعب التشيلي عاد بعد ثلاث دقائق ليقص شريط أهدافه مع فريقه الجديد مانحا التقدم للنيراتزوي لينتهي الشوط الأول بتقدم منطقي لأبناء أنطونيو كوتتي .

وفي أول هجمات الشوط الثاني تعرض سانشيز للطرد بعد مطالبته بركلة جزاء والتمثيل على الحكم، سامبدوريا وجد ضالته بعد عشر دقائق عن طريق ياكوب جانكو بتسديدة باغتت الحارس هندانوفيتش، لكنْ وبهجمة منسقة استطاع روبيرتو غاليارديني تسجيل الهدف الثالث للإنتر في الدقيقة الحادية والستين والتي رفعت رصيد الفريق إلى ثماني عشرة نقطة بالعلامة الكاملة .

أما حامل اللقب يوفنتوس فاستضاف صاحب المركز التاسع عشر سبال على ملعب أليانز ستاديوم، السيدة العجوز دخلت المباراة من أجل تسجيل فوزها الخامس ومضايقة الانتر قبل الاختبار الكبير .

ولاحت العديد من الفرص للسيدة العجوز وكانت بدايتها عن طريق الأرجنتيني باولو ديبالا والتي شهدت تألق حارس الضيوف، بعدها أضاع الويلزي آرون رامزي أسهل فرص الشوط الأول برأسية ، وبتسديدة مركزة واصل البوسني بيانيتش تألقه وسجل هدفه الثاني هذا الموسم مخرجا فريقه من الضغوط مع نهاية الشوط الأول .

وفي الشوط الثاني راوغ رونالدو أكثر من لاعب ليمرر للألماني سامي خضيرة ليضيع فرصة أخرى لأبناء ساري، بعدها تفنن اليوفي في إضاعة الفرص مرة عن طريق ديبالا وأخرى عن طريق رونالدو .

وتمكن هذا الثنائي من حسم الأمور في الدقيقة الثامنة والسبعين، عرضية ديبالا المتقنة وجدت رأسية الدون والتي أكدت فوز البيانكونيري وتحقيقها للنقطة السادسة عشرة قبل مواجهة الانتر الاسبوع المقبل.

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