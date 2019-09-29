السيتي يواصل ملاحقة ليفربول 

حقق مانشستر سيتي فوزا ثمينا على مضيفه إيفرتون بثلاثة أهداف مقابل هدف على ملعب غوديسون بارك بمدينة ليفربول ضمن الأسبوع السابع.

وافتتح الضيوف التسجيل في الدقيقة الرابعة والعشرين بواسطة البرازيلي غابرييل جيسوس، لكن كالفرت ليوين عادل النتيجة لأصحاب الأرض في الدقيقة الثالثة والثلاثين، لينتهي الشوط الأول بالتعادل، وفي الشوط الثاني انتظر مانشستر سيتي حتى الدقيقة الحادية والسبعين ليتمكن من تسجيل الهدف الثاني عن طريق الجزائري رياض محرز من ضربة حرة، ليختتم رحيم ستيرليغ ثلاثية السيتي قبل النهاية بخمس دقائق.

فوز السيتزن رفع رصيده إلى ست عشرة نقطة في المرتبة الثانية بفارق خمس نقاط عن ليفربول صاحب الصدارة، فيما توقف إيفرتون عند سبع نقاط.

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