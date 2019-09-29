“تقرير” فرق الليبية خروج ليس بالمذل والمشاركة جيدة قياسًا بالظروف

بنغازي 29 سبتمبر 2019 (وال)- على رغم من خروج المبكر للفرق الليبية من بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية، وكذلك من البطولة العربية للأندية، بالنظر إلى الأداء والمستوى الذي قدمته كل الفرق، نجده جدّ ممتاز، مقابل قيمة الخصم والظروف التي تمر بها البلاد في الآونة الأخيرة.

وقياسًا بأسماء الفرق التي لعبت أمام الفرق الليبية، وتقييمًا منطقيًا منا، والتمعن جيدًا في كل الجوانب، نُلاحظ أن الفرق الليبية رغم التوقف الاضطراري لمسابقة الدوري الممتاز، مستواها بدنيًا وفنيًا وحتى تكتيكيًا فوق المتوسط مقارنة بكل الظروف.

النصر

فريق النصر، أحرج خصمه الرجاء البيضاوي الملقب بالرجاء العالمي، وزار شباكه في مناسبتين، وإن سجلت ركلة الجزاء واكتملت صفوفه، لكن الأمر مختلفًا تمامًا.

الاتحاد

فريق الاتحاد خصمه فريق حسنية أغادير المغربي، ولم يحالفه الحظ في العبور، والسبب الرئيسي هو عدم خوض فريق الاتحاد لمباريات ودية كثيرة، وبدأ واضحًا أن الاتحاد يفتقد مهاجموه إلى ترجمة الفرص إلى أهداف، خاصة خط المقدمة الذي أهدر في المباراتين أربعة أهداف محققة.

الأهلي بنغازي

وأما ممثل ليبيا الآخر في البطولة العربية الأهلي بنغازي، فالحق يُقال لولا الأخطاء الدفاعية، لكان فريق الأهلي بنغازي الآن ينتظر قرعة دور الـ 16 من بطولة الأبطال العرب “كأس محمد السادس للأندية”.

والأهلي في المباراتين وضع الإسماعيلي في موقف محرج، خاصة أمام جماهيره في لقاء الذهاب، والتي تحدثت في صفحاتها عن صعوبة المهمة الإسماعيلي في الأدوار المقبلة من البطولة ذاتها.

والمشاركة الليبية لهذا العام لم تكن سيئة ولا مذلة، ولم تكن ضعيفة كما تحدث عنها البعض، بل كنا نتوقع هذا المستوى لكون الأندية الليبية في حالة ركود تام، وجمود في نشاطها الرياضي، والاتحاد الليبي لكرة القدم بعد هذه المشاركة مازال في سُبات عميق. (وال- بنغازي) س أ/ ر ت

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