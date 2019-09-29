روما يعود بفوز هام على حساب ليتشي

نجح روما في العودة بنتيجة الفوز خارج أرضه على حساب ليتشي بهدف دون مقابل بملعب فيا دل ماري لحساب مباريات الجولة السادسة من الدوري الإيطالي.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي حيث لم يستطع روما زيارة شباك أصحاب الأرض واكتفى ليتشي بالواجبات الدفاعية.

وسجل البوسني ايدين دزيكو في الشوط الثاني هدف المباراة الوحيد في الدقيقة السادسة والخمسين ليسجل فريق العاصمة ثلاث نقاط هامة جعلته في المركز الخامس برصيد 11 نقطة بينما تجمد رصيد ليتشي عند النقطة 6 في المركز 12.

وكان روما قد خسر مباراته الماضية أمام أتلانتا على أرضه في الأولمبيكو بـ2-0 بينما تلقى ليتشي خسارته الثانية على التوالي بعد فقدانه مباراته أمام نابولي.

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