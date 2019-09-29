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تأجيل اجتماع المكتب التنفيذي لاتحاد الكرة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قرر اتحاد الكرة تأجيل اجتماع المكتب التنفيذي الذي كان من المقرر أن ينعقد في الساعات المقبلة نظرا لصعوبة التنقل إلى مدينة سبها.

وكان المكتب التنفيذي سيبحث خلال هذا الاجتماع موعد انطلاق مسابقة الدوري الممتاز التي تم تأجيلها في المدة الماضية في أكثر من مناسبة كما لم يحدد موعد جديد لانعقاد اجتماعه بعد تعذر إقامته في هذه الفترة.

ومنذ شهر أبريل الماضي، وهو الموعد الذي توقفت فيه المسابقة، لم يجتمع أعضاء المكتب التنفيذي لمناقشة ملفات تطوير كرة القدم الليبية وإقامة الروزنامة التي تخدم الصالح العام للعبة

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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