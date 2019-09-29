نابولي يتخطى بريشيا بصعوبة

تخطى نابولي ضيفه بريشيا بـ2-1 لحساب الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي بملعبه في السان باولو.

وافتتح البلجيكي داريس ميرتينز باب التسجيل في الدقيقة 13 بينما تكفل اليوناني كوستاس مانولاس بإضافة الهدف الثاني في الدقيقة 49.

وقلص ماريو بالوتيلي الفارق في الدقيقة 67 لكن فريق الجنوب استطاع المحافظة على تقدمه حتى نهاية اللقاء.

ورفع نابولي رصيده بعد هذا الفوز إلى النقطة 12 في المركز الرابع بينما تجمد رصيد بريشيا عند 6 نقاط في الترتيب 15.

وكان نابولي قد سجل انطلاقة قوية في دوري أبطال أوروبا عندما تفوق على بطل النسخة الماضية ليفربول بهدفين دون مقابل.

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