أندية المنطقة الشرقيه تطالب بعقد عمومية اتحاد كرة القدم

أخبار ليبيا 24 – خاص

طلبت عدد من أندية المنطقة الشرقية الاتحاد الليبي لكرة القدم بضرورة عقد اجتماع عاجل للجمعية العمومية للاتحاد الليبي لكرة القدم، وذلك لفتح عديد الملفات حول أداء المكتب التنفيذي.

وجاءت هذه المطالبات خلال اجتماع عقد بنادي السد أمس السبت، ومن أبرز الأندية التي حضر مندوبيها الاجتماع الأهلي بنغازي، والهلال، والسواعد، والسد، والسلاوي، والسواحل، والفايدية، وخليج إجدابيا، والوفاق، والتعاون، وخليج سرت، ومندوب عن أندية البيضاء وطبرق .

هذا وقررت الأندية خلال اجتماعها عقد اجتماع السبت المقبل في مقر نادي الأهلي بنغازي بمنطقة قاريونس .

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