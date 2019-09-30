الليبي حسام جرود يحصل على رخصة التدريب الدولية للكيك بوكسينغ

حصل البطل الليبي الدولي، حسام يوسف جرود، على دورة المدربين الدولية التي أقامها الاتحاد الدولي للكيك بوكسينغ WAKO، والتي أقيمت خلال الفترة من 26 إلى 28 سبتمبر الحالي في مدينة عمان بالأردن.

وأشرف على دورة المدربين الدولية، الاتحاد العربي، لرياضات الكيك بوكسينغ، وحاضر فيها خبراء دوليين تم تكليفهم من الاتحاد الدولي للإشراف على هذه الدورة.

وبهذا يصبح البطل الدولي حسام جرود، أول ليبي يحصل علي الرخصة الدولية في التدريب بدرجة الامتياز .

ويستعد البطل الدولي حسام جرود، حالياً للمشاركة في بطولة العالم لـ”الكيك بوكسينغ”، في مدينة سرايفو عاصمة البوسنة والهرسك.

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