واصل منافسات بطولة طرابلس للمياه المفتوحة بذات السوارى

تتواصل منافسات بطولة طرابلس للمياه المفتوحة لجميع الفئات والأعمار السنية، التي انطلقت السبت، بنادي ذات السواري، والتى ينظم الاتحاد الفرعي للسباحة بطرابلس.

وجاءت نتائج فئة البراعم 1000 متر، كالتالى :

1عمر البي

2عبد المنعم الغراري

3 محمد عاشور

فيما جاءت نتائج فئة السنية A، على النحو التالى :

1يوسف جلال الوليد

2مهند خالد المفتي

3بحر مصطفى المنتصر

وكانت بطولة السباحة للمياه المفتوحة، التي أقيمت بمصيف نادي المنارة البحري بطبرق، والتي شهدت مشاركة أندية الصقور والمختار والمنارة البحري وأكاديمية مرمريكا للألعاب الرياضية.

وحصل على الترتيب الأول بمنافسات فئة الكبار لمسافة 3000 متر ، مفتاح الناجي سعد، والترتيب الثاني أكرم حمد الطليان، والثالث أسامة رحمة مطرف، والرابع محمود محمد المصراتي، وجميعهم سباحين نادي المنارة البحري، وانطلق بعدها.

وتحصل في سباق الأوسط مسافة 2500 متر ، على الترتيب الأول، أيوب حميدة الشاعري، لاعب نادي المنارة، والثاني بوبكر فتحي عثمان لاعب نادي المنارة البحري، والثالث عمر امبارك خميس لاعب نادي الصقور، والرابع عبداللطيف سليمان عبداللطيف لاعب نادي المنارة البحري.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية