مورينيو يستعد للتدريب من جديد.. ويكشف حقيقة العودة لإنتر ميلان

بدأ المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني السابق لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، في اتخاذ أولى الخطوات من أجل العودة إلى مقعد القيادة الفنية، عبر الاستعداد البدني، حيث التقطته بعض العدسات وهو يؤدي تمارين بدنية في إحدى حدائق العاصمة البريطانية لندن، بتمديدات الساق.

واستعرضت صحيفة “صن” البريطانية بعض الصور لمورينيو وهو يؤدي بجدية تدريبات رياضية وعمليات إطالة، في ظل تقارير أكدت اقترابه من العودة لاستكمال مشواره التدريبي خلال الفترة المقبلة، لكن لم تكشف عن وجهته.

من جانبه، استبعد مورينيو، إمكانية عودته للتدريب في إيطاليا في الوقت الراهن.

وقال المدرب البرتغالي في تصريحات متلفزة: “مستقبلي؟ لا أعتقد أنه سيكون في إيطاليا، لكن إنتر هو منزلي وموراتي هو صديق لي”.

وأضاف: “في إنتر كان هنالك قصة الثلاثية الرائعة، إذا عدت إلى سان سيرو للاحتفال فلن أغادر إنتر، فعندما تقول وداعًا لعائلة فذلك يكون شئ صعب التعامل معه، وفي تلك الليلة كنت أعرف أنني سأغادر، لم أستطع قول لا لريال مدريد للمرة الثالثة”.

وأشرف مورينيو على تدريب إنتر لثلاثة مواسم، حيث حقق معهم العديد من الألقاب وأبرزها تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا عام 2010.

وارتبط اسم مورينيو في الفترة الأخيرة بعدة أندية، أبرزها ريال مدريد الإسباني، الذي سبق أن قاده من 2010 إلى 2013، كما رفض مؤخرًا عدة عروض تدريبية في الفترة الأخيرة، من شالكه وفولفسبورج في ألمانيا، وسبورتنج لشبونة في البرتغال.

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