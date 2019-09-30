ميسي يحقق رقماً قياسياً في عالم الساحرة المستديرة ويتفوق على رونالدو

حقق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني، رقما قياسيا جديدا في عالم الساحرة المستديرة، بعد أن بات اللاعب الأكثر تسجيلا للأهداف من خارج منطقة الجزاء منذ موسم 2008-2009.

ووفقا للتقديرات الصادرة عن موقع “أوبتا” العالمي، بلغ عدد الأهداف، التي أحرزها ميسي بتلك الطريقة 69 هدفاً ، ليتفوق بذلك على غريمه التقليدي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي حقق 54 هدفاً فقط بتلك الألية.

الجدير بالذكر، حصد “البرغوث” ميسي مؤخراً جائزة أفضل لاعب في العالم من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا” ، خلال الحفل الذي أقيم في الـ23 من سبتمبر الجاري في مدينة ميلانو الإيطالية.

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