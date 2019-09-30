اخبار الرياضة

الأندية تدفع ثمن توقف الممتاز

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يشهد الواقع الليبي الحالي خروج الأندية من البطولات العربية والأفريقية حينما تواجه فرقا قادمة من بطولات قوية وتستعد بصورة طبيعية لانطلاق أي موسم وهذا واقع حدث بمغادرة النصر أبطال أفريقيا وانتقاله للكونفدرالية وخروج الاتحاد من كأس الاتحاد وأخيرا الأهلي بنغازي أمام الإسماعيلي المصري في البطولة العربية للأندية.

وقد بدت النتائج معقولة قياسا بالواقع فاللاعب الليبي يواجه مشكلة موسمية بلعبه خارج أرضه في المسابقات الخارجية مفتقدا عامل الأرض والجمهور أما المعضلة الأكبر فتتجسد في عدم إقامة دوري الكرة الذي يساهم بدوره بتطوير اللاعب وإكسابه رتم المباريات ليصبح جاهزا للقتال على الألقاب والكؤوس.

وأصبحت المشاركة الأفريقية مؤخرا تتضح نتائجها قبل أن تبدأ؛ فالإدارة الرياضية في ليبيا ترفض التطور وإيجاد الحلول اللازمة للقيام بما يضمن تحقيق النتائج الإيجابية ليصبح اللاعب يقاتل لوحده على حلم لن يتحقق في كرة القدم الحديثة التي تعتمد على التخطيط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك