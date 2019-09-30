ميلان يخسر بالثلاثة أمام فيورنتينا

نجح فيورنتينا في العودة بــ 3 نقاط ثمينة بملعب السان سيرو بفوزه على مستضيفه ميلان بـ 3 أهداف مقابل هدف في ختام مباريات الجولة السادسة من الدوري الإيطالي.

وافتتح إيريك بولجار النتيجة في الدقيقة 14 لصالح الضيوف من علامة الجزاء مستفيدا من عرقلة الجزائري إسماعيل بن ناصر لزميله فردريكو كييزا.

وفي الشوط الثاني سجل جياناتو كاستروفيلي الهدف الثاني لمصحلة فيورنتينا في الدقيقة 66 بينما تكفل الفرنسي ريبيري بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 78.

وقلص البرتغالي لياو الفارق لصالح أصحاب الأرض بحلول الدقيقة 80 لكن ذلك لم يكن كافيا لتكتمل المباراة بهذه النتيجة ويخسر ميلان للمرة 4 هذا الموسم.

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