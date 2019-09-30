اخبار الرياضة

الشلماني في مقابلة خاصة على 218

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يحل رئيس اتحاد الكرة المكلف عبدالحكيم الشلماني مساء اليوم في تمام الساعة التاسعة بتوقيت ليبيا ضيفا خاصا على قناتي 218 و218 نيوز للإجابة عن العديد من التساؤلات التي تخص الواقع العام لكرة القدم الليبية منذ استلامه لهذه المهمة قبل 9 أشهر خلفا للرئيس السابق جمال الجعفري.

وسيكشف الشلماني خلال هذا اللقاء النقاب عن العديد من نقاط الغموض واللبس إضافة للتطرق إلى العديد من المحاور المهمة التي تخص كرة القدم في العديد من المراحل وما تم إنجازه خلال فترة توليه ومستقبل اللعبة في البلاد طيلة فترة استمراره.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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