النصر يمثل ليبيا في البطولة الأفريقية

وضعت قرعة البطولة الأفريقية للأندية لكرة السلة ممثل ليبيا فريق النصر في المجموعة الأولى إلى جانب كل من البوليس المالي وسالك من غينيا والبترول الجزائري.

وتستضيف هذه النسخة من البطولة التي ستنطلق يوم الثاني والعشرين من أكتوبر وتختتم في السابع والعشرين منه أكثر من دولة في القارة السمراء حيث وزعت الفرق المشاركة فيها على ست مجموعات سيتأهل اثنان من كل مجموعة، وستقام مباريات المجموعة الأولى التي يوجد بها فريق النصر في مالي.

وسيمثل النصر كرة السلة الليبية في هذه البطولة الأفريقية باعتباره بطل آخر نسخة من الدوري، بينما سيمثل الأهلي طرابلس ليبيا في البطولة العربية بصفته بطل الكأس.

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