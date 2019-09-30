اخبار الرياضة

النصر يمثل ليبيا في البطولة الأفريقية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وضعت قرعة البطولة الأفريقية للأندية لكرة السلة ممثل ليبيا فريق النصر في المجموعة الأولى إلى جانب كل من البوليس المالي وسالك من غينيا والبترول الجزائري.

وتستضيف هذه النسخة من البطولة التي ستنطلق يوم الثاني والعشرين من أكتوبر وتختتم في السابع والعشرين منه أكثر من دولة في القارة السمراء حيث وزعت الفرق المشاركة فيها على ست مجموعات سيتأهل اثنان من كل مجموعة، وستقام مباريات المجموعة الأولى التي يوجد بها فريق النصر في مالي.

وسيمثل النصر كرة السلة الليبية في هذه البطولة الأفريقية باعتباره بطل آخر نسخة من الدوري، بينما سيمثل الأهلي طرابلس ليبيا في البطولة العربية بصفته بطل الكأس.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك