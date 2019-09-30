اخبار الرياضة

الفروسية الليبية تتألق في بطولة الكرم

تم النشر منذُ ساعتين
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أسدل الستار على بطولة الكرم الدولية للفروسية في تونس وكعادتهم فرسان ليبيا لم يمروا مرور الكرام في هكذا بطولات حيث شهد اليوم الأخير إحراز الفارس عبد الرحيم مليطان المركز الثاني وذلك كان متوقعا إذ أعرب الفارس أنه جاء للمشاركة في هذه البطولة الدولية لتشريف راية الوطن.

وقدم المنتخب الوطني للفروسية مستويات لافتة في هذه البطولة وكان محط إعجاب الجمهور الرياضي الذي تابع المنافسات من حلبة الكرم في العاصمة التونسية واستطاع فرسان ليبيا تحقيق نتائج إيجابية.

ولم ينس المشاركون في هذه البطولة إرسال رسالة لهيئة الشباب والرياضة وللجنة الأولمبية لدعم الفرسان الليبيين خاصة أن هذه الرياضة تحتاج لإنفاق العديد من الأموال بداية من الأسعار الباهظة للخيول ووصولا إلى تربيتها وتدريبها.

وباختتام البطولة تكون ليبيا قد وضعت فيها للعام الثاني على التوالي بصمة مميزة ستبقى عالقة في ذهن كل من تابع بطولة الكرم الدولية للفروسية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك