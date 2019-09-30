الفروسية الليبية تتألق في بطولة الكرم

أسدل الستار على بطولة الكرم الدولية للفروسية في تونس وكعادتهم فرسان ليبيا لم يمروا مرور الكرام في هكذا بطولات حيث شهد اليوم الأخير إحراز الفارس عبد الرحيم مليطان المركز الثاني وذلك كان متوقعا إذ أعرب الفارس أنه جاء للمشاركة في هذه البطولة الدولية لتشريف راية الوطن.

وقدم المنتخب الوطني للفروسية مستويات لافتة في هذه البطولة وكان محط إعجاب الجمهور الرياضي الذي تابع المنافسات من حلبة الكرم في العاصمة التونسية واستطاع فرسان ليبيا تحقيق نتائج إيجابية.

ولم ينس المشاركون في هذه البطولة إرسال رسالة لهيئة الشباب والرياضة وللجنة الأولمبية لدعم الفرسان الليبيين خاصة أن هذه الرياضة تحتاج لإنفاق العديد من الأموال بداية من الأسعار الباهظة للخيول ووصولا إلى تربيتها وتدريبها.

وباختتام البطولة تكون ليبيا قد وضعت فيها للعام الثاني على التوالي بصمة مميزة ستبقى عالقة في ذهن كل من تابع بطولة الكرم الدولية للفروسية.

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