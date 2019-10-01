الاتحاد يصل طرابلس.. والمُدرب يحدد فترة “نقاهة ما قبل الممتاز”

وصلت بعثة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم إلى مطار مصراتة ومنها إلى طرابلس عقب انتهاء المشاركة في كأس الاتحاد الأفريقي وتوديع البطولة على حساب حسنية أكادير المغربي.

وبحسب الصفحة الرسمية لنادي الاتحاد فإن المدرب أسامة لحمادي قرر منح لاعبي الفريق الأول راحة لمدة أسبوع على أن يتم استئناف التدريبات وبمشاركة مجموعة من لاعبي فئة الأواسط لاختيار التشكيلة الأنسب التي تخدم الفريق فور انطلاق مسابقة الدوري الممتاز.

وانتهت مباراة الإياب بين الاتحاد وأكادير بالتعادل السلبي دون أهداف وهو ماجعل الفريق يودع منافسات الكونفدرالية.

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