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“السوبر كلاسيكو” في ذهاب نصف نهائي الليبيرتادوريس

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

سيستضيف ريفر بليت غريمه الآزلي بوكا جونيورز على ملعب المونيمونتال في ذهاب نصف نهائي كأس ليبرتادوريس في تكرار لنهائي النسخة الماضية من البطولة القارية.

وسيفتقد الريفر خدمات قائده ليوناردو بونزيو ولاعب وسطه الكولومبي خوان كوينتيو لكن المدرب مارسيلو غاياردو سيطمح لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب قبل خوض موقعة الإياب في ملعب لابومبونيرا ، فيما خاض البوكا تدريباته الأخيرة وسط وجود قائده كارلوس إزكويردوز ومهاجمه المخضرم كارلوس تيفيز والإيطالي دانييلي دي روسي صاحب الخبرة، خاصة أن البوكا يتصدر الدوري الأرجنتيني حيث لم يخسر في ثماني مباريات ويتقدم على الريفر بفارق أربع نقاط.

ويسعى الريفر لحصد اللقب الثالث في النسخ الخمس الأخيرة، فيما يأمل البوكا في الثأر من غريمه بعد خسارته نهائي النسخة الأخيرة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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