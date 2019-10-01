ليبيا تشارك  في انتخابات الاتحاد الأفريقي للقوة البدنية

أخبار ليبيا 24 – خاص

يعقد الاتحاد الإفريقي للقوة البدنية اجتماع جمعيتة العمومية بجنوب أفريقيا اليوم الثلاثاء لانتخاب رئيس جديد، وستشارك ليبيا في الاجتماع متمثلة برئيس الاتحاد الليبي للقوة البدنية منير الشويهدي .

ويتنافس على كرسي القوة البدنية أفريقيا كلا من المغربي محمد المامون، والرئيس الحالي الجزائري موسى مصاور .

ويضم الاتحاد الأفريقي 16 عضوًا في المكتب التنفيذي من مصر، والمغرب، وليبيا، والجزائر، وغانا، وكوت ديفوار، وزامبيا، وناميبيا، وجنوب أفريقيا، والكامرون والتوغو، وبنين، والصومال، والرأس الأخضر، وزيمبابوي، وكينيا.

هذا وسيحضر انتخابات الاتحاد الأفريقي للقوة البدنية رئيس الاتحاد الدولي للعبة اللكسمبورجي غاسطرون براغ .

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