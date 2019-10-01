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اتحاد كرة القدم يعلن عن قائمة المنتخب الوطني الأول والمحليين

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

أعلن اتحاد كرة الفدم عن قائمة المنتخب الوطني الأول و المحليين التي وقع عليها الاختيار من قبل المدير الفني ” جلال الدامجة “.

ويواجه المنتخب نظيره المغربي الأول بتاريخ 11 أكتوبر بمدينة وجدة المغربية و مقابلة المنتخب المغربي للمحليين بتاريخ 12 أكتوبر بمدينة بركان المغربية.

كما يواجه المنتخب  نظيره الموريتاني الأول بتاريخ 15 أكتوبر بنواكشوط الموريتانية ، ويستعد المنتخب المحلي  لمباراة الإياب أمام المنتخب التونسي للمحليين ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة أفريقيا للاعبين المحليين 2020 بتاريخ 20 أكتوبر بمدينة طنجة المغربية .

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عن مصدر الخبر

صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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