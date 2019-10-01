الشويهدي عضوًا للمكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي للقوة البدنية

أخبار ليبيا 24 – خاص

انتخب الليبي منير الشويهدي عضوًا في المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي للقوة البدنية، وذلك خلال انتخابات الاتحاد الأفريقي التي أقيمت اليوم في مدينة بوتشيفستروم الجنوب أفريقية .

هذا وانتخب المغريي “محمد المأمون” رئيسا للاتحاد الأفريقي للعبة، فيما شغلت مهمة نائب الرئيس الجنوب أفريقية “هيثر ليغتون” وبعضوية الجزائري “كمال نجاح” الذي سيشغل مهمة أمين عام الاتحاد، و “حميد جمال” من المغرب، و “هاني سميث” من جنوب أفريقيا و “محمد مرعي” من مصر إضافة إلى “منير الشويهدي” من ليبيا .

من جهة الأخري، سيدشن المنتخب الليبي مشاركته في بطولة أفريقيا للقوة البدنية يوم غد الأربعاء عبر الرياضي أشرف الفلاح في وزن 76 كجم في فئة الماستر واحد .

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