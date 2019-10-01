اخبار الرياضة

الشويهدي عضوًا للمكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي للقوة البدنية

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – خاص

انتخب الليبي منير الشويهدي عضوًا في المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي للقوة البدنية، وذلك خلال انتخابات الاتحاد الأفريقي التي أقيمت اليوم في مدينة بوتشيفستروم الجنوب أفريقية .

هذا وانتخب المغريي “محمد المأمون” رئيسا للاتحاد الأفريقي للعبة، فيما شغلت مهمة نائب الرئيس الجنوب أفريقية “هيثر ليغتون” وبعضوية الجزائري “كمال نجاح” الذي سيشغل مهمة أمين عام الاتحاد، و “حميد جمال” من المغرب، و “هاني سميث” من جنوب أفريقيا و “محمد مرعي” من مصر إضافة إلى “منير الشويهدي” من ليبيا .

من جهة الأخري، سيدشن المنتخب الليبي مشاركته في بطولة أفريقيا للقوة البدنية يوم غد الأربعاء عبر الرياضي أشرف الفلاح في وزن 76 كجم في فئة الماستر  واحد .

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اخبار ليبيا 24

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تعليقات

  • تو الشويهدي الي كان يشتغل في مشروع النهر الصناعي – والي ناهب تلث ارباع مصاريف النهر وماشي بيهم للامارات وقطر – يبدأ عضو في رياضة القوة البدنية -،،!!!!
    معناها – بيدوا يشروا ويبيعوا في الرياضيين زي الغنم – مع احترامي / ادارة الاتحاد العام الرياضة بجميع فروعها داخل الدولة الليبية – لازم تعرف كيف تتم عملية التوظيف – وخاصة في مجال الرياضة لان المشاركات لازم تكون باسم الدولة – حتى لا يتم بيعكم وشراءكم في أسواق نخاسة الخليج باموالكم – مثل الجواري —
    …. لا حول ولا قوة الا بالله

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  • بصراحة قي تقصير ونهب امًوال واضح من الاتحاد العام لرياضة القوى البدنية وكمال الأجسام –
    الرياضي لازم تكون ليه احترام حياته الشخصية وفهم احتياجاته –
    لازم توفر للرياضي سيارة خاصة بيه ومبلغ مالي رمزي يخصص له كمعاش شهري – ومتابعة صحية شهرية في احسن العيادات – ولكل رياضي مواظب في الفريق المنتخب الليبي في رياضة القوى البدنية – لكي يعطي المزيد – وترى بلادك في احسن المراتب ….
    وهذا واضح للإدارة – لكن النفوس المريضة والرغبات الضعيفة من المحاسبين والجشع وسرقة عرق الآخرين – هذا احد الأسباب في ضياع اللاعب والرياضي وإنزال عزيمته واستنزاف جهوده – وهذا ما يحدث الان . وبكل صراحة وشفافية –

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