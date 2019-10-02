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البافاري يكتسح توتنهام في الأبطال

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اكتسح بايرن ميونيخ الألماني ضيفه توتنهام الإنجليزي وصيف النسخة الماضية بسبعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي استضافها ملعب توتنهام ستاديوم بالعاصمة الإنجليزية لندن.

وتقدم أصحاب الأرض في الدقيقة الثانية عشرة من الشوط الأول عن طريق الكوري هيونج مين سون، لكن الظهير جوشوا كيميتش عدل النتيجة في الدقيقة الخامسة عشرة من خارج منطقة الجزاء، ليسجل البولندي روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني في الدقيقة الخامسة والأربعين.

وفي الشوط الثاني أضاف نجم الفريق البافاري في الفترة الأخيرة سيرج غنابري الهدف الثالث والرابع على التوالي، ليقلص هاري كين الفارق من علامة الجزاء في الدقيقة الحادية والستين، إلا أن غنابري نصب نفسه نجما للمباراة بتسجيله من جديد قبل أن يعود ليفاندوفسكي ويسجل الهدف السادس وينهي غنابري سباعية العملاق البافاري والذي رفع رصيده إلى ست نقاط في صدارة المجموعة.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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