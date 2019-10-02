يوفنتوس يحقق فوزه الأول بالأبطال

تغلب يوفنتوس الإيطالي على ضيفه باير ليفركوزن الألماني بثلاثية نظيفة في المباراة التي احتضنها ملعب أليانز ستاديوم بمدينة تورينو ضمن المجموعة الرابعة.

وانتظر البيانكونيري حتى الدقيقة السابعة عشرة ليفتتح أهداف المباراة عبر الأرجنتيني غونزالو هيجوايين بتسديدة في الجهة اليمنى لحارس الضيوف، ليعود هيجوايين ويصنع الهدف الثاني لفريقه والذي سجله لفيديريكو بيرنارديسكي في الدقيقة الثانية والستين، قبل أن يختتم نجم الفريق كرستيانو رونالدو الثلاثية قبل نهاية الوقت الأصلي بدقيقتين.

ووصل البيانكونيري بهذا الفوز للنقطة الرابعة في صدارة ترتيب المجموعة بفارق الأهداف عن أتلتيكو مدريد الفائز على لوكوموتيف موسكو بينما لا يزال ليفركوزن يبحث عن النقطة الأولى في البطولة الأوروبية.

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