منتخب القوة البدنية يبدأ حملة الدفاع عن لقبه

يقص بطل القارة السمراء المنتخب الوطني للقوة البدنية اليوم شريط مشاركته في بطولة إفريقيا.

أبطال ليبيا تجهزوا جيدا لهذه الموقعة البداية كانت بمعسكر داخلي قبل أن يشدوا الرحال باتجاه تونس للدخول في معسكر هناك كان كافيا لإتمام تحضيراتهم بكل جدية واحترافية ومن ثم اتجه منتخبنا الوطني نحو جنوب إفريقيا وتحديدا في جوهانسبرغ قبل أن يصل إلى بوتشيفستروم مكان البطولة القارية.

ورغم أن الأسماء التي مثلت المنتخب الوطني العام الماضي في المغرب التي توجت باللقب الأفريقي تغيرت إلا أن رياضيي المنتخب هذه المرة عازمو العقد لتكرار ذات الإنجاز والعودة بأكبر قدر من الميداليات الملونة.

13 رياضيا سيكونون ابتداء من اليوم محط أنظار الشارع الرياضي الليبي المتعطش للاحتفال بالألقاب والتتويجات وأبطالنا اليوم قادرون على صنع فرحة على وجوه الليبيين رغم كل ما تعانيه البلاد من أزمات.

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