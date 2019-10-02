“الهضبة” تجمع قدامى الاتحاد والمحلة 

أقيمت بملعب منطقة الحداد بالهضبة الخضراء بطرابلس مباراة ودية جمعت بين قدامى ناديي المحلة والاتحاد وذلك تكريما لابن المنطقة “أحمد المخلوفي”

واتسمت المباراة بالندية والإثارة قبل أن يحسم نجوم الاتحاد السابقين النتيجة لمصلحتهم بهدفين لهدف، وشهدت المباراة حضورا كبيرا لأهالي وشباب المنطقة الذين استمتعوا بمهارات نجوم الزمن الجميل بالناديين الكبيرين.

وشارك بهذا اللقاء الودي كوكبة من اللاعبين السابقين أمثال وليد ديهوم وسالم الرواني ومحمد المولدي ولطفي قريميل من جانب الاتحاد وطارق الزروق وعبدالمجيد الرمالي وعبدالله الجليدي من جانب البرتقالي.

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